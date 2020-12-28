Как сообщила CNBC, речь идет о лайнере Boeing-737 MAX — весной 2019 года полеты этих лайнеров приостановили во всем мире после двух авиакатастроф. Лишь недавно авиакомпании начали возобновлять их полеты.

Самолет Air Canada возвращался из Аризоны в Монреаль и вылетел из Мараны. Однако вскоре после вылета пилоты получили сигнал о неполадках с двигателем. В целях предосторожности было решено посадить лайнер в другом аризонском городе Тусоне.

Посадка прошла успешно, на борту были только три члена экипажа — они не пострадали.

Boeing Co. не стала комментировать ситуацию и переадресовала все вопросы в авиакомпанию.