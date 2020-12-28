"Рейс должен был прибыть в Томск 06:15 по местному времени, но из-за неблагоприятных погодных условий его прибытие перенесли на 18:55", — сказал представитель прокуратуры.

По его данным, обратным рейсом в Екатеринбург должны были вылететь 41 пассажир, транспортная прокуратура проверяет соблюдение их прав. Согласно данным томского аэропорта, рейсы Екатеринбург — Томск — Екатеринбург выполняются на самолетах Bombardier. По данным синоптиков, в Томске в настоящее время температура опустилась до минус 36 градусов.