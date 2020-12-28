Так, во Франции выявили вариацию COVID-19 у одного мужчины, а в Японии — у пяти человек. Все эти люди ранее побывали в Великобритании.

В Японии заразившихся поместили на карантин, власти выясняют личности тех, с кем они контактировали в последнее время.

Во Франции "британский" тип COVID-19 выявили у мужчины в городе Тур. Он прибыл в страну из Британии 19 декабря, двумя днями позднее у него подтвердилось заражение. У него не было характерных для коронавируса симптомов.

В Испании зарегистрировали четыре случая заражения новой разновидностью коронавируса, сообщила в субботу газета El Mundo.

Согласно информации издания, трое зараженных — это члены одной семьи, муж с женой и их дочь. Все они, как предполагается, заразились от родственника, которой недавно прилетел из Великобритании.

Еще одно заражение новой разновидностью коронавируса выявили у человека, прилетевшего из Лондона в Мадрид 20 декабря. Этот случай не связан с предыдущим.

С воскресенья многие европейские страны закрыли границы для путешественников из Великобритании после ужесточения ограничений в Лондоне и Южной Англии из-за нового штамма COVID-19. По оценкам экспертов, новый вариант коронавируса на 70% более заразен, чем первоначальный штамм. По сообщениям североамериканских СМИ, которые ссылаются на данные чиновников из системы здравоохранения Канады, в стране выявлены два случая заражения коронавирусом, впервые обнаруженным в Великобритании.

Этим штаммом коронавируса заразились супруги в канадской провинции Онтарио. При этом пара не выезжала из провинции, не имела контактов с больными и людьми высокой степени риска, отмечается в сообщениях.

На прошлой неделе Канада продлила до 6 января запрет на пассажирские рейсы, прибывающие из Великобритании.