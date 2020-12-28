В октябре падение этого показателя было на уровне 7% г/г. В сентябре и августе — впервые с февраля — был зафиксирован рост внутренних авиаперевозок.

Международные перевозки в ноябре упали на 85%, до 526 тыс. пассажиров, следует из данных Росавиации. В октябре падение было на уровне 77% г/г.

Всего в ноябре российские авиакомпании перевезли 4,7 млн человек, что на 48% меньше, чем годом ранее. В октябре пассажиропоток был на уровне 6,8 млн человек (-39% г/г).

Крупнейшей по пассажиропотоку авиакомпанией восьмой месяц подряд стала S7, которая перевезла 905 тыс. человек, снижение показателя к прошлому году составило 23%. На втором месте — "Победа", она перевезла 873,5 тыс. человек, что соответствует показателю за тот же период прошлого года. На третьей строчке оказался "Аэрофлот", который обслужил 833 тыс. пассажиров (-70%). Рейсами "России" воспользовались 319 тыс. пассажиров (-48%). "Уральские авиалинии" обеспечили доставку 277 тыс. пассажиров (-60%).

За январь-ноябрь 2020 г. все авиакомпании РФ перевезли 64,1 млн пассажиров (-46%).

В прошлом году российские авиакомпании перевезли 128 млн пассажиров. В этом году, согласно прогнозу Росавиации, на фоне ограничений из-за COVID-19 показатель снизится на 50%.