"В здании проведен капитальный ремонт: заменены инженерные системы и кровля, сделана вентиляция, которой ранее не было, оштукатурен фасад здания, установлены новые окна и двери, сделана внутренняя отделка", — отметили в пресс-службе.

Также в музее создана новая экспозиция, которая отвечает самым современным тенденциям музейного дизайна. В основном круглом зале с использованием мультимедийного оснащения рассказывается о предпосылках русско-японской войны, ходе сражения у корейского порта Чемульпо, кораблях и судьбах моряков. В игре "Морской бой" посетители могут сами встать за штурвал и почувствовать себя настоящими моряками.

Экспозиция в малом зале рассказывает о становлении Руднева как морского офицера, его карьере и семейной жизни, предках и потомках. В ней представлены уникальные экспонаты из фондов Тульского музейного объединения.

Кроме того, за время существования музея его экспозиция пополнялась экспонатами из Центрального военно-морского музея Санкт-Петербурга, Государственного исторического музея, Главного штаба ВМФ России и других военных и общественных морских организаций.

Преобразилось и пространство вокруг музея: появились тематический сквер, аллея якорей и беседки с качелями.

Музей, посвященный контр-адмиралу Всеволоду Рудневу, открылся в феврале 2004 года к 100-летию подвига экипажа крейсера "Варяг" в ходе русско-японской войны (1904-1905 гг.).

Крейсер "Варяг" во время русско-японской войны в 1904 году вступил в неравное сражение с целой эскадрой японского флота, потопив один миноносец и повредив четыре японских крейсера. После боя оставшиеся орудия и оборудование были уничтожены, а сам крейсер был затоплен.

Действия экипажа "Варяга" во время сражения восхитили даже противника — после войны японское правительство создало в Сеуле музей памяти героев "Варяга" и наградило его командира контр-адмирала Руднева орденом Восходящего Солнца.

Последние годы жизни Руднев провел в своей усадьбе в Тульской губернии. Умер в 1913 году и похоронен возле церкви Казанской Богоматери села Савино.

В феврале 2012 года Рудневу было присвоено звание "Почетный гражданин Тульской области".