В постановлении говорится, что "справки (заключения) врача об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями в течение предшествующих 14 календарных дней, выданные не позднее 3 календарных дня до отъезда" въезжающим в Мурманск гражданам больше не нужны.

При этом сохраняется требование предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

Ранее сообщалось, что туроператоры останавливают продажи туров в Мурманскую область как минимум до середины января из-за введенных властями региона новых ограничений, связанных с пандемией коронавируса.