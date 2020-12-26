"В будущем году сотрудникам музея предстоит провести большую работу. За 2020 год накопилось много нереализованных проектов, которые мы планируем осуществить в первом полугодии 2021 года. Посетителей уже весной ждёт масса интересных выставок на абсолютно разные темы: от Железного века и эпохи викингов до гравюр Дюрера и придворного костюма второй половины XIX века", — сообщил директор ГИМ Алексей Левыкин, слова которого привели в пресс-службе.

Как уточнили в музее, на 2021 год подготовлена обширная выставочная программа, которая включит выставки из собраний музеев Италии и Германии, несколько выставок из фондов Исторического музея, а также проекты из Государственного Эрмитажа и Русского музея, посвящённые 150-летнему юбилею Исторического музея.

С 29 марта по 28 июня в ГИМ пройдет выставка "Альбрехт Дюрер. Шедевры Гравюры". Выставка графических работ Альбрехта Дюрера представит коллекцию Городских музеев Брешии (Италия). В состав экспозиции войдут 146 гравюр мастера, среди которых будут представлены его наиболее известные произведения — гравюра "Меланхолия I", "Адам и Ева" и все листы из серии "Апокалипсис". На выставке впервые будут представлены пять гравюр Дюрера, хранящиеся в собрании ГИМ.

С 16 марта по 16 июля в музее пройдет выставка "Придворный костюм середины XIX — начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа", которая откроет серию юбилейных выставок, посвященных 150-летию Исторического музея. Впервые за 15 лет Государственный Эрмитаж привезёт в Москву выставку из своих фондов. Главными экспонатами станут мемориальные предметы: костюмы членов императорской фамилии, церемониальные парадные платья, придворные и военные мундиры, вечерние, визитные, утренние, прогулочные ансамбли и аксессуары.

С 26 октября 2021 года по 13 февраля 2022 года впервые за 30 лет в Москве откроется выставка из собрания Русского музея "Шедевры Русского музея. Смолянки Д.Г. Левицкого", которая также пройдет в рамках празднования 150-летия ГИМ. Её центральной частью будут семь портретов из цикла "Смолянки" Левицкого.

С 26 апреля по 26 сентября в музее пройдет выставка, посвященная викингам. В экспозицию будут включены археологические памятники из собрания ГИМ: коллекция шлемов, клады серебряных монет и торгового инвентаря, женские украшения, женское платье Х века из китайского шелка, в том числе впервые будут опубликованы памятники из новейших раскопок Смоленской археологической экспедиции ГИМ.

С 15 апреля по 15 июля пройдет совместный проект ГИМ, Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Музея доисторического периода и ранней истории Государственных музеев Берлина "Железный век. Европа без границ". На выставке будет представлено около 1600 экспонатов из четырёх музеев, которые представят этапы развития человечества в I тысячелетии до н.э. Впервые за долгое время будут выставлены предметы, вывезенные из Берлина на территорию СССР во время или непосредственно после окончания Второй Мировой войны.

В июне откроется выставка "Российская империя. К 300-летию провозглашения России империей". Она будет включать в себя около 400 исторических памятников, относящихся к периоду создания и формирования Российской империи. Выставка продлится до января 2020.

С сентября 2021 года по январь 2022 года в ГИМ запланирована выставка "Крузенштерн: вокруг света". Выставка посвящена первой русской кругосветной экспедиции и личности Ивана Крузенштерна — мореплавателя, первооткрывателя, ученого, одного из основателей Русского географического общества. Основу выставки составят мемориальные предметы и раритетные коллекции, привезенные из первой кругосветной экспедиции 1803-1806 гг. Значительная часть памятников будет экспонироваться впервые.