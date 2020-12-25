Как сообщалось, министерство здравоохранения Турции в пятницу ужесточило правила въезда в страну. С 28 декабря вводится обязательная справка о тестировании на коронавирус для туристов, въезжающих воздушным транспортом, сделанном не позднее 72 часов до вылета.

"По новым правилам, введенным министерством здравоохранения страны, если въезжающий турист в течение 10 дней до поездки в Турцию посещал Великобританию, Данию или ЮАР, то для него помимо теста обязателен 10-дневный карантин. Карантин можно будет прервать досрочно, сдав ПЦР-тест на седьмой день изоляции. Вряд ли это затронет многих российских туристов, но требование такое вводится", — рассказала Ломидзе.

Она также сообщила, что из решения Минздрава Турции неясно, можно ли предъявлять справку на русском языке или нужен документ на английском.

"А на получение справок у туристов, которые планируют вылетать 28 декабря, остается два дня", — добавила Ломидзе.

Она подчеркнула, что это не приведет к аннуляциям туров, но туристам придется делать экспресс-тесты на коронавирус, так как времени остается мало.

"Важно и то, что справка требуется только о тестировании методом ПЦР, никакие другие справки об анализах на коронавирус или наличии антител не подойдут", — подчеркнула она.