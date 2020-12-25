"Мне кажется, процедура сдачи тестов уже народ не пугает, она отработана и сделать это несложно. Тем более, если люди настроились на поездку. В Турции по-любому теплее, зеленее, на территории отелей есть чем заняться, и поездка на курорт в нынешней ситуации все-таки ближе к празднику, чем сидение по домам. И уж если россиян не испугал запрет на развлекательные мероприятия в турецких отелях, то и тест не остановит", — сообщила она порталу "Интерфакс-Туризм" в пятницу.

С Тюриной согласен исполнительный директор туроператора "Интурист" Сергей Толчин.

"Не думаю, что это приведет к массовым аннуляциям туров, хотя хлопот у туристов, конечно, прибавится и перед Новым годом это не очень комфортно. В Турции в последнее время довольно много случаев коронавируса, поэтому решение можно назвать логичным. В условиях пандемии безопасность превыше всего", — считает он.

Толчин подчеркнул, что туроператор будет информировать своих туристов о новых правилах.

Минздрав Турции с 28 декабря вводит обязательные справки о тестировании на коронавирус методом ПЦР для всех въезжающих в страну воздушным транспортом иностранных туристов. С 30 декабря справки начнут требовать и у въезжающих наземными видами транспорта. Тех, кто не предъявят справки, обяжут проходить карантин по месту пребывания.