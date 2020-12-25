"Пассажиры, прибывающие в нашу страну по воздуху, с 28 декабря будут обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не позднее 72 часов до вылета", — написал он на своей странице в Twitter.

Он добавил, что для прибывающих в страну наземным транспортом требование о справках вступит в силу 30 декабря.

Также в заявлении министра говорится, что те, кто не представят результаты тестирования на пограничном пункте, будут проходить карантин по адресу своего пребывания.



Действие решения турецкого Минздрава о предоставлении справок при въезде в страну продлится до 1 марта 2021 года.

Турция, по данным туроператоров, входит в тройку самых популярных направлений у российских туристов на новогодние каникулы.

Всего за время пандемии коронавирусом в Турции заразилось более 2,1 млн человек, свыше 19,3 тыс. человек скончались.