На пешеходной части улицы Воровского развернется елочный базар и ярмарочные павильоны, выполненные в одном стиле, где будут предложены изделия местных производителей, новогодние товары, сувениры и подарки. Кроме того, жители и гости Мурманска смогут согреться горячими напитками и угоститься сладостями и закусками.

"Всего в ярмарке примут участие более 15 предпринимателей", — отметили в "Мурманконгрессе".

Кроме того, рядом с ярмаркой будет работать каток с прокатом коньков. Также организаторы подготовили качели, горки и фотозоны.

Ярмарка будет работать до 7 января включительно.

Как сообщалось, 30 ноября губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил, что новогодние торжества пройдут в регионе с ограничениями, в частности, утренники будут проходить без присутствия родителей в рамках одного класса или группы. При этом будет разрешена работа уличных ярмарок, катков, лыжных трасс.

"В условиях коронавирусных ограничений лучше больше времени проводить на свежем воздухе", — отмечал губернатор.

Работа ярмарок в Мурманской области была прекращена с 27 марта из-за пандемии коронавируса.