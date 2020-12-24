Торжественная церемония передачи лайнера прошла 22 декабря.

"Costa Firenze – это третий круизный лайнер, который мы передали с сентября, и мы рады, что он назван в честь известного на весь мир города искусств Италии. Церемония передачи лайнера с верфи – важное событие, которое говорит о том, что компания возвращается к своей деятельности", – сказал генеральный директор Fincantieri Джузеппе Боно.

Коммерческий директор Costa Cruises и президент Costa Group Asia Марио Дзанетти отметил, что концепция корабля вдохновлена Флоренцией. Общие пространства лайнера напоминают флорентийские улицы или площади.

На борту лайнера смогут разместиться более 5,2 тыс. пассажиров. К услугам гостей семь ресторанов и 13 баров.

Costa Firenze – это четвертый новый лайнер Costa Group из семи запланированных к запуску до 2023 года.

В свое первое плавание Costa Firenze отправится в 2021 году. Лайнер будет курсировать по двум маршрутам в Западном Средиземноморье. Первый маршрут с заходом в Геную, Специю с экскурсиями во Флоренцию, Неаполь, Валенсию, Барселону и Марсель запланирован на 28 февраля 2021 года. Второй маршрут – с мая по октябрь 2021 года – с остановками в Генуе и Чивитавеккье с экскурсиями в Рим, а также Неаполе, Ибице, Барселоне и Марселе.

По завершении круизов в октябре 2021 года Costa Firenze отправится в Азию и присоединится к своему кораблю-близнецу Costa Venezia, также построенному Fincantieri на верфи Monfalcone, ставшим частью флота Costa в марте 2019 года.