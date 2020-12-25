"Наиболее востребованы на Новый год туры по России – это 65-70% продаж. Затем идут Абхазия – 15%, Турция – 10%, Танзания – 8%, Мальдивы – 7%, Куба и ОАЭ – по 5%", — рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора "Интурист".

Схожую информацию сообщили и в онлайн-сервисе по поиску и бронированию туров Travelata.ru.

"Лидирующим туристическим направлением на предстоящие новогодние праздники стала Россия: 54% всех туров были куплены на курорты в РФ. По сравнению с прошлым годом продажи выросли в 4,3 раза", — рассказали в компании.

При этом количество реализованных туров в Турцию на Новый год снизилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Турция заняла второе место в предпочтениях россиян с долей в 32%. На третьем – танзанийский остров Занзибар (5%). Небольшой интерес туристы также проявили к Кубе (2%), ОАЭ, Египту, Абхазии и Мальдивам (все — по 1%).

В компании отметили, что год назад предпочтения туристов на Новый год были иными – в лидерах были Таиланд (21%), ОАЭ (17%), Турция (16%), Индия (10%) и Вьетнам (6%).

"В общей сложности снижение продаж перед Новым годом составило 55%. На новогодний отдых россияне в среднем потратили на 30% меньше, чем год назад. Продолжительность поездок также сократилась с 8 до 7 ночей", — сообщили в пресс-службе.

В целом средний чек на новогодний отдых-2021 упал до 91 тыс. рублей (годом ранее было 134 тыс.) До 50 тыс. рублей упал средний чек на отдых в России.

Сервис Level.Travel также проанализировал продажи туров на новогодние каникулы. По его данным, 12% туристов планируют встречать Новый год на острове Занзибар.

"В обычных обстоятельствах этот курорт редко занимает более 1% продаж, однако в условиях ограничений в 2020 году Занзибар оказался самым бюджетным из доступных направлений для зимнего пляжного отдыха. А в ноябре Занзибар и вовсе ворвался в топ-3 самых популярных направлений, сформировав 21% объема продаж", — отметили в сервисе.

Рассказали в компаниях и о самых дешевых и дорогих турах, приобретенных россиянами.

По данным сервиса Travelata.ru, самой дешевой поездкой за границу стало путешествие в турецкую Аланью на 7 дней в отель 3* с питанием "все включено", оно обошлось туристу в 21,5 тыс. рублей. В России наиболее бюджетной вышла поездка на четыре ночи в Ялту в отель 3* без питания, которая стоила 14,7 тыс. рублей.

"Самый дорогой тур за границу, приобретенный на новогодние праздники, стоил 2,3 млн рублей. За эти деньги компания из четырех человек полетит на 12 ночей на Мальдивы в отель 5* с системой питания "все включено". По России самая дорогая поездка обошлась в 224,3 тыс. рублей — трое туристов полетят на пять ночей в отель 4* с завтраками в Красной Поляне", — сообщили в сервисе.

В Level.Travel самый дорогой новогодний тур на Занзибар обошелся путешественникам почти в 500 тыс. рублей – за эту сумму семья с двумя детьми проведет 12 ночей в трехзвездочном отеле с питанием по системе полный пансион.

При этом самый дешевый тур на остров приобрел путешественник из Санкт-Петербурга. В сумму 81,4 тыс. вошло проживание в отеле 2* с завтраками, перелет туда-обратно, страховка и трансфер.

В этом году из-за пандемии коронавируса Россия закрыла авиасообщение с большинством стран мира. К концу декабря прямые рейсы выполняются лишь в 14 стран, а также открыта граница с Абхазией. Авиасообщение с Великобританией закрыто с 22 декабря из-за вспышки там нового, более заразного типа коронавируса.

В этом году из-за пандемии коронавируса Россия закрыла авиасообщение с большинством стран мира. К концу декабря прямые рейсы выполняются лишь в 14 стран, а также открыта граница с Абхазией. Авиасообщение с Великобританией закрыто с 22 декабря из-за вспышки там нового, более заразного типа коронавируса.