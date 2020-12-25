"На протяжении двух месяцев с ними работали эксперты, бизнес-тренеры, трекеры, представители крупных организаций в сфере глэмпинг индустрии, туризма и гостеприимства", — говорится в пресс-релизе.

По итогам обучения 16 субъектов МСП получили одобрение экспертов и готовы реализовать проекты в 2021 году.

Глэмпинг, новый для России формат малого и среднего бизнеса, отличает высокая окупаемость, небольшая конкуренция и быстрый возврат вложенных средств, отмечается в пресс-релизе.

Первый в Башкирии бесплатный образовательный проект поможет обучить предпринимателей "открыть глэмпинг, организовать его работу, включая инфраструктуру, сервис и развлечения для гостей, а также решить юридические вопросы".

Предполагается организовать глэмпинги на популярных и востребованных туристами территориях региона, таких как село Красноусольское, геопарк Янган-Тау, подножие шиханов Торатау и Юрактау, озеро Аслыкуль, деревня Ташасты, а также открывать новые для туристов направления.

Ранее сообщалось, что региональные власти намерены субсидировать проект по строительству 50 глэмпингов на 1000 мест размещения к 2024 году. Республиканское Минэкономразвития и инвестиционной политики планирует выделить более 30 участков для их строительства, разрабатывает программу по субсидированию предпринимателям не более 50% от стоимости проекта при максимальном размере господдержки в 3 млн рублей.

Правительством Башкирии определены 33 потенциальных участка под размещение глэмпингов, восемь из которых находятся на территории геопарков.

Меры поддержки этого вида бизнеса разработаны в рамках госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2021-2023 годы.

Глэмпинг (образовано в результате слияния слов "гламурный" и "кемпинг") — разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе. В комфортных шатрах или палатках глэмпинга есть мебель и все необходимые удобства для туристов.

В Башкирии расположены два геопарка, "Торатау" и включенный во всемирную сеть ЮНЕСКО "Янган-Тау".