Как сообщает издание Gulfnews, новые правила въезда действуют с 24 декабря. В соответствии с ними все путешественники, прибывающие в Абу-Даби, должны представить справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, полученную не ранее чем за 96 часов до поездки. После прилета туристы еще раз должны будут пройти тест.

Затем граждане стран из "зеленого" списка могут свободно путешествовать, а все остальные должны пройти 10-дневный карантин. В "зеленый" список вошли 16 стран – Австралия, Бруней, Китай, Греция, Гренландия, Гонконг, Малайзия, Маврикий, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Сингапур, Тайвань, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам. Россию в него пока не включили, но, как сообщает издание, список будет пересматриваться каждые две недели.

После того, как турист проведет в Абу-Даби шесть или более дней подряд, он должен повторить ПЦР-тест на шестой день. Также тест нужно повторить на 12-й день пребывания. Прежде от иностранцев требовалось тестирование в четвертый и восьмой дни поездки.

В ОАЭ по состоянию на пятницу зафиксировано почти 200 тыс. случаев заболевания коронавирусом, умерли 647 человек. В мире число заболевших приближается к 80 миллионам.