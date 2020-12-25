"Идет проектирование пассажирского терминала, определен его фасад. Мы строим так, чтобы был запас, и можно было достроить несколько секций — терминал должен быть сотовым", — сказал Рудаков.

Контракт на проектирование заключен с АО "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта "Ленаэропроект" (Санкт-Петербург). Стоимость контракта составила 46,5 млн рублей.

Рудаков отметил, что на продолжительность проектирования и сроки строительства окажет влияние необходимость прохождения обязательной для Арктической зоны РФ экологической экспертизы.

"Потому что вместо того, чтобы сразу подаваться на экологическую экспертизу с документами, мы сейчас провели тендер и наняли специального экологического подрядчика, который будет это разрабатывать и подавать, и мы только в августе 2021 года "нырнем" в государственную экспертизу", — сказал Рудаков.

В "Новапорте" планируют, что к декабрю 2021 года проект строительства нового терминала получит положительное заключение Главгосэкспертизы, и после этого начнется строительство, на которое заложено полтора года, чтобы завершить первый этап строительства терминала к маю 2023 года.

Из материалов аэропорта "Мурманск" следует, что строительство будет разбито на два этапа с объемом инвестиций 1,65 млрд рублей и 2 млрд рублей соответственно. В 2023 году будет построен терминал площадью 5 тыс. 800 кв. м. Второй этап предполагает строительство еще 6 тыс. кв. м к 2028 году. При этом в аэропорту "Мурманск" появятся телетрапы, а пропускная способность аэропорта составит 1 млн пассажиров в год.

Рудаков добавил, что действующий в настоящее время терминал аэропорта "Мурманск" после введения в эксплуатацию нового будет переоборудован и использоваться как международный.

Базовые авиакомпании аэропорт "Мурманск" — "Аэрофлот", "Россия", Smartavia, S7. Также регулярные рейсы из Мурманска выполняют авиакомпании "Победа", "Азимут", RedWings. В 2019 году аэропорт обслужил 1 млн 29 тыс. человек (на 9,8% больше, чем в 2018 году).