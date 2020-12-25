"Лицам, прибывающим на территорию Республики Карелия в служебную командировку из других субъектов Российской Федерации, иметь при себе отрицательные результаты обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), полученные не более чем за 2 дня до прибытия на территорию Республики Карелия", — говорится в распоряжении.

Как пояснил Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте", для туристов в Карелии ничего не изменилось. Однако для путешественников действует ряд старых требований.

Так, гости республики, за исключением организованных групп, приезжающие в Карелию для посещения объектов туристического показа и в целях участия в физкультурных и спортивных мероприятиях, по-прежнему должны сообщать о своем приезде по телефону: 8-800-201-06-57 в министерство здравоохранения региона. Покидать территорию туркомплексов гости могут только для посещения объектов туристического показа, которые в свою очередь могут принять не более 10 человек одновременно (на открытом воздухе — не более 20 человек).

При поступлении в санаторий нужно предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение предшествующих 14-ти дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за 3 дня до отъезда.

С 28 декабря 2020 года по 3 января 2021 года в Карелии действует запрет на проведение театрально-концертных мероприятий, работу кинотеатров и музеев (это не распространяется на осуществление деятельности на открытом воздухе).

До 15 января 2021 года запрещены спортивные, зрелищные, публичные, в том числе корпоративные, и иные массовые мероприятия в помещениях.