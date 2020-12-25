"Пока что прогноз по восстановлению туризма в Таиланде мрачный. Стране нет необходимости ужесточать ограничения по въезду для иностранных туристов, поскольку спрос с их стороны и так низкий", — цитирует его газета Bangkok Post.

Ратчакитпракарн отметил, зарубежные путешественники вяло отреагировали на введение специальных туристических виз типа STV, которые позволяют находиться в стране длительное время (90-270 дней).

Помимо виз STV есть и другие возможности въехать в Таиланд. Россияне могут сделать это на безвизовой основе (пребывание – до 30 дней). Туристам, желающим провести в Таиланде более 30-ти дней, следует подать документы на оформление TR визы, которая выдается на срок до 60-ти дней с дальнейшей возможностью ее продления на 30 дней.

По приезду все путешественники обязаны предоставить отрицательный тест ПЦР, пройти 15-дневный карантин в подходящем отеле и соблюсти ряд других формальностей.

"Мы ожидаем длительной "засухи" на туристическом рынке. Надежды на привлечение туристов в первом квартале 2021 года мало, поскольку коронавирус в Таиланде все еще циркулирует. Зима станет испытанием для системы здравоохранения", — сообщил министр.

По состоянию на 25 декабря в стране зарегистрировано 5 910 случаев COVID-19 (суточный прирост +148), скончалось 60 человек.

Первые прививки новой вакциной в Таиланде запланированы на середину следующего года, поскольку в стране намерены изучить возможные побочные эффекты от вакцинации перед ее массовым применением.

Как сообщает газета, в связи с увеличением числа новых случаев заболевания в Таиланде замер внутренний туризм, тайцы приостановили свои праздничные поездки. Тем не менее, благодаря государственным субсидиям у них появилась возможность перенести брони отелей на полгода и год.

"Возможно, международный туризм возобновится в апреле, когда в Таиланде будут отмечать Сонгкран (тайский Новый год, в 2021 году пройдет 13-15 апреля — ИФ). Тогда же может появиться больше "туристических коридоров" с Китаем", — заметил Ратчакитпракарн.

Он добавил, что в следующем году страна рассчитывает принять более 10 миллионов иностранных гостей, что принесет экономике 500 млрд бат ($16,6 млрд).