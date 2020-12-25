"После жалоб на поддельные результаты ПЦР-тестов министерство здравоохранения Египта приняло новые требования в отношении анализов для пассажиров, въезжающих в страну через международный аэропорт Хургады", — пишет издание.

Так, тест должен быть сделан не раньше, чем за 72 часа до прибытия. Документ нужен на английском языке. На бланке должна быть печать и подпись врача на английском, а также водяной знак или международный штрих-код.

Вместо печатной копии можно предоставить электронную. Рукописные справки не принимаются.

Если пассажир не предъявит тест, соответствующий критериям, ему придется сдать анализ на коронавирус по прибытии за свой счет ($30).

Россия возобновила авиасообщение с египетским Каиром, регулярные рейсы выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и Egypt Air трижды в неделю. Для въезда необходим тест на ковид, карантин проходить не нужно. Прямое сообщение с курортами Египта по-прежнему закрыто, но российские туристы могут добраться в Хургаду и Шарм-аль-Шейх с пересадкой через Стамбул.