"Во "Внуково" самолет выкатился за взлетную полосу при посадке", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что самолет пассажирский.

Источник отметил, что самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 20 метров. На борту 109 человек пассажиров и экипаж из семи человек.

"Пассажиры высажены штатно. Аэропорт не закрывался", — сказал он.

По словам собеседника агентства, самолет принадлежит авиакомпании "Якутия".

Со своей стороны представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская сообщила журналистам, что по факту инцидента начата доследственная проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

"По предварительным данным, сегодня, самолет, следовавший рейсом "Нерюнги- Москва", выкатился на 50 метров за пределы рулежной дорожки. В настоящее время пассажиры и члены экипажа эвакуированы", — сказала Марковская.

Она добавила, что следователи работают на месте происшествия, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление ущерба, а также всех обстоятельств и причин случившегося.