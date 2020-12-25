При составлении рейтинга "ТОП-100 российских здравниц" учитывались такие критерии, как масштаб бизнеса (выручка от продаж, коечная мощность, средняя выручка на 1 гостя в день), эффективность бизнеса (производительность труда, загрузка номерного фонда, средняя выручка на 1 врачебную ставку, скорректированная на коэффициент эффективности врачебного охвата), а также инвестиционный потенциал (рентабельность EBIT, динамика выручки в 2019 году по отношению к 2018-му, отношение долга к выручке от продаж).

Усредненный санаторий из рейтинга представляет собой организацию с годовой выручкой 422 млн рублей (рост +20% за 5 лет), что значительно выше среднеотраслевого показателя в 80,3 млн рублей по Росстату. Совокупная выручка участников рейтинга за 2019 год увеличилась на 1,4 млрд рублей по отношению к предыдущему году.

Загрузка номерного фонда российских здравниц на среднеотраслевом уровне не превышает 50% уже несколько лет, при этом участники рейтинга загружают свои мощности на 69-74% в течение пяти лет.

Всего в рейтинг вошли санатории из 36 регионов, преимущественно из Краснодарского, Ставропольского края и Крыма. Алтайский край, Республики Башкортостан и Татарстан, а также Московская и Свердловская области представлены 18-ю санаториями. Остальные регионы представлены двумя или одной здравницами.

Лидерами рейтинга инвестиционной привлекательности стали санатории "Заполярье" (Краснодарский край) и "Янган-Тау" (Башкортостан), межрегиональная сеть санаториев АО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ". Завершили топ-5 АО "Курорт Белокуриха" (Алтайский край) и санаторий "Плаза" (Ставропольский край).

В десятке также оказались санаторий "Россия" (Алтайский край), ЗАО "Лечебно-профилактическое учреждение естественного оздоровления "Клиника Кивач" (Карелия), курортный комплекс "Молния Ямал" (Краснодарский край), курорты "Усть-Качка" и " Ключи " (оба — Пермский край).

Во вторую десятку рейтинга попали санаторий "Алтай" (Алтайский край), санаторно-курортный комплекс "Знание", ООО "КЦО "СИБУР-Юг" (оба — Краснодарский край), санаторий "Янтарный берег" (Калининградская область), курорт "Старая Русса" (Новгородская область), санаторий "Виктория" (Ставропольский край), санаторий "Надежда" (Краснодарский край), Сакский военный клинический санаторий имени Н.И.Пирогова Минобороны России (Крым), санаторий "Роза Хутор" Medical Spa Hotel Rosa Springs (Краснодарский край) и санаторий "Бакирово" (Татарстан).

Всего в России по состоянию на 2019 год принимали гостей 1722 здравницы (это на 156 меньше, чем в 2015 году) на 437,5 тыс. мест. Доходы санаторно-курортных организаций составили 152,5 млрд рублей, убытки – 7,5 млрд.

Отдохнули в здравницах 6,12 млн гостей. Средняя цена за ночь составила 3,09 тыс. рублей.