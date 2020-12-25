Решение принято в связи с нарушением установленных Банком России требований порядка инвестирования собственных средств (капитала) страховщика, с учетом наличия угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей. Решение вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России.

По данным Банка России за 2019 год, по объему премий "РИКС" занимала 122-е место (145 млн рублей) среди российских страховых компаний.

"РИКС" работала на рынке с 1996 года и специализировалась на программах по страхованию объектов жилищного фонда в Москве и в Московской области. По программе льготного добровольного страхования жилых помещений уровень охвата в некоторых регионах составляет около 45%.