Согласно исследованию, в прошлом году продлить новогодние праздники таким образом собирались 15% сограждан или практически каждый седьмой — 8% брали отгулы или дни в счёт отпуска до 1 января 2020 года, 7% респондентов добавляли себе свободные дни при согласовании с работодателем после завершения новогодних выходных.

Такое снижение количества желающих продлить отдых на Новый год в SuperJob.ru связывают с "непростым 2020 годом, который вынудил россиян отказаться от идеи присоединить несколько дней к праздничным каникулам".

В свою очередь, проблемы уходящего года стали причиной увеличения доли респондентов, не намеренных продлевать новогодние выходные в счёт отпуска либо отгулов с 67% в прошлом году до 80% на данный момент, отмечают организаторы исследования.

По данным SuperJob.ru, 12% россиян пока не решили, будут ли присоединять дополнительные несколько дней к предстоящим новогодним каникулам, или оставят все, как есть.

Опрос был проведён 14-23 декабря 2020 среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, работающих по фиксированному графику, в 355 населённых пунктах РФ, во всех федеральных округах.