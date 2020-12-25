"К зимнему сезону 2020/21, который сегодня открылся на "Розе Хутор", введена в эксплуатацию новая канатная дорога "ВерОника". Ее протяженность составляет 2039 м, перепад высот – 661 м, она может перевозить 2400 человек в час и двигаться со скоростью 6 м/с. Это первая в России канатная дорога серии D-line, которая является результатом многолетних инновационных разработок австрийской компании Doppelmayr Seilbahnen Gmbh", — рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе курорта.

Там подчеркнули, что концепция подъемника предусматривает повышенный уровень комфорта и безопасности для пассажиров. Новая модель кабины D-Line позволяет максимально увеличить комфортабельность поездки: она более просторная, оснащена системой вентиляции, индивидуальным освещением, антискользящим покрытием и другими опциями. Кабины рассчитаны на перевозку в том числе маломобильных граждан и детских колясок, оборудованы специальными держателями для лыж/сноубордов/велосипедов.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

"Система управления этой канатной дорогой предоставляет операторам новые возможности для повышения уровня безопасности и комфорта поездок: отслеживание состояния каждой кабины, погодные условия на каждой опоре, регулирование освещения, управление громкоговорителями. Также эта система позволяет отслеживать всю историю эксплуатации канатной дороги и существенно облегчает сервисное обслуживание", — рассказали в пресс-службе.

Руководитель направления Россия и СНГ Doppelmayr Seilbahnen Gmbh Валерий Яшин надеется, что новый подъемник получит высокую оценку гостей курорта.

"Для нас этот проект имеет особую значимость. В первую очередь потому, что наше долгосрочное сотрудничество с курортом "Роза Хутор" сопровождается высокой степенью взаимного доверия, что в свою очередь определяет максимальную ответственность во всех наших отношениях. Мы гордимся тем, что совместно с "Роза Хутор" нам удается из года в год реализовывать проекты мирового уровня, несмотря на такие непростые на сегодня условия", — приводятся в сообщении слова Яшина.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Новая канатная дорога расположена на Южном склоне хребта Аибга и проходит параллельно действующему кресельному подъемнику "Эдельвейс". В пресс-службе курорта подчеркнули, что лыжники и сноубордисты очень любят катание именно по этому склону – он более открытый с широкими и пологими трассами. Появление здесь еще одной "транспортной артерии" позволит избежать очередей в период пиковой загрузки и сделает отдых гостей еще более удобным.

"Открытие "ВерОники" — для нас безусловно самое главное и ожидаемое событие сезона. Особенно приятно, что мы смогли запустить его в это сложное время и тем самым порадовать наших гостей. Уверен, что технологичность и комфорт новой канатной дороги самым позитивным образом скажутся на их настроении и общем впечатлении от отдыха на нашем курорте", — заявил генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

В пресс-службе подчеркнули, что для предотвращения распространения коронавируса работа подъемников организована так, чтобы избежать образования очередей. Волонтеры постоянно информируют гостей о необходимости соблюдения дистанции и ношения масок. Посадка в кабинку канатной дороги рекомендована не более, чем по 4 человека с рассадкой по краям. Исключение составляют гости, путешествующие вместе. На каждой станции пересадки установлены санитайзеры.

В зонах касс проводится постоянная обработка поверхностей, также установлены санитайзеры. Волонтеры проводят термометрию, просят надеть маски и сами выдают их гостям. Ежедневно производится санитарная обработка кабин, везде размещена информация для гостей о необходимости соблюдении социальной дистанции, наличия маски, приоритете оплаты бесконтактным способом.