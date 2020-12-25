В дипмиссии сообщили, что введенные 19 марта властями Финляндии ограничения на пересечение границы не будут распространяться на россиян, которые возвращаются домой имеющимися средствами международного сообщения.



В частности, граждане РФ могут воспользоваться прямыми рейсами "Аэрофлота" Хельсинки — Москва, которые возобновились 24 декабря.



Кроме того, по состоянию на 25 декабря в Россию можно выехать на личном автомобиле через финские сухопутные пункты пропуска Иматра, Куусамо, Ниирала, Нуйямаа, Салла, Ваалимаа, Райя-Йоосеппи, Вартиус.



Возвращение в Российскую Федерацию также возможно на частном курьерском микроавтобусе, следующем по маршруту Лаппеенранта – Выборг. График поездок и наличие свободных мест можно узнать по адресу электронной почты consulate.transfers@hotmail.com.



Петербургская транспортная компания "Скандинавия" также периодически выполняет автобусные рейсы гуманитарного характера по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки — Санкт-Петербург.



Кроме того, есть возможность транзитного перелета из Финляндии в Россию через Белоруссию или Турцию. Подробную информацию можно получить на сайтах авиакомпаний "Белавиа", "Аэрофлот", Turkish Airlines.



В посольстве напомнили, что регулярное железнодорожное и паромное сообщение между Россией и Финляндией по-прежнему приостановлено.



"По прибытии в Россию из-за границы все граждане обязаны сдать тест ПЦР на коронавирус в течение трех календарных дней", — напомнили в дипмиссии.