"Возможность открытия горнолыжного курорта существует — об этом говорится в полученных нами экспертных заключениях от нескольких ведущих российских компаний, занимающихся строительством горнолыжных курортов, в частности, компании "Инжзащита" и Российской федерации горнолыжного спорта, которые принимали активное участие в строительстве горнолыжного курорта Краснодарского края", — говорится в ответе на запрос агентства.

Глава Минкурортов Вадим Волченко уточнил, что при этом есть инфраструктурные ограничения и специфика, связанная с высотами, подъездными путями, точками подключения, "но они преодолимые".

"Сейчас можно ставить вопрос о включении горнолыжного курорта в рамки федеральных целевых программ и готовящегося национального проекта по туризму при наличии инвесторов. При этом за счет созданной инфраструктуры возможно использование горнолыжного курорта круглогодично", — сказал министр "Интерфаксу".

Как сообщалось, возможность развития Крыма как горнолыжного курорта начали изучать в конце 2019 года. Обсуждается возможность использования для этого северных склонов гор Ай-Петри и Чатыр-Даг, которые зимой покрыты снегом.