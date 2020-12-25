Он продолжит работу в период с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года при условии неукоснительного соблюдения мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Гатчинский дворец 30 декабря и 2-10 января можно посетить только в составе организованных экскурсий "Маскарад в Гатчинском дворце", "Личные комнаты Романовых", "В традициях Рождества", "Аудиенция у императора Павла", билеты на которые можно приобрети не менее чем за сутки и только на сайте музея-заповедника.

Приоратский дворец 30 декабря работает только по предварительной записи, а 2-10 января в него можно попасть в рамках экскурсии "Замок мечты".

Для граждан льготных категорий, указанных на сайте музея-заповедника, доступны бесплатные вечерние сеансы в парадных залах Гатчинского дворца.

31 декабря 2020 года и 11-12 января 2021 года в музее выходные дни, а с 13 января 2021 года заповедник "Гатчина" работает в обычном режиме.