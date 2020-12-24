"Будет проведена электрификация железной дороги от границ Московской и Тверской областей до города Ржева со строительством станции "Ржевский мемориал". Это планируется сделать до 2025 года, но при этом до 1 мая 2021 года от станции Шаховская Московской области до Ржева будут запущены электропоезда "Ласточка", — отметил глава региона.

По его словам, за это время будет сделана минимальная реконструкция железнодорожного полотна и путей, построена современная платформа новой станции "Ржевский мемориал" возле открытого в этом году мемориала Советскому солдату.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства, сегодня время в пути пригородного поезда от Рижского вокзала в Москве до станции Ржев составляет 6 часов 10 минут.

"После реконструкции время поездки значительно сократится. Модернизация этого участка также позволит обеспечить устойчивый пассажиропоток и связать города Ржев и Зубцов с Московской транспортной системой и проектом "Московские центральные диаметры", — отметил собеседник агентства.

По его словам, реализация проекта повысит доступность Ржевского мемориала Советскому солдату и будет способствовать более динамичному развитию Ржевско-Зубцовской агломерации.

Мемориал в Ржевском районе Тверской области был открыт президентом РФ Владимиром Путиным 30 июня.

"Тверская область выполнила обязательства по созданию инфраструктуры возле Ржевского мемориала Советскому солдату. Регион обеспечил строительство инженерных коммуникаций, благоустройство территории, обустройство общественных пространств", — рассказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что в районе монумента построена автомобильная развязка со светофорами, сделана парковка. До четырех полос расширена дорога от трассы М-9 в направлении деревни Хорошево, установлены знаки туристской навигации. Рядом с мемориалом построен современный автозаправочный комплекс.

"1 ноября этого года по поручению Игоря Рудени был запущен маршрут общественного транспорта №455 "Ржев — Ржевский мемориал Советскому солдату". 12 декабря запущен новый маршрут общественного транспорта "Тверь — Ржевский мемориал Советскому солдату", — добавил собеседник агентства.