"Как известно, президент одобрил подготовку национального проекта по этой теме, известно, что потенциал Ростовской области совсем не исчерпан, нам нужно будет этим заниматься. И только после этого мы увидим, что туристический потенциал Ростовской области может очевидно расти с хорошей динамикой. Наш потенциальный ориентир, к которому нужно стремиться — это, примерно, от 3,5 до 4 млн человек в год. Сегодня мы имеем 1,6 млн", — сказал Голубев.

Он отметил, что благодаря этому в области будет развиваться туристическая и бизнес-индустрия, а также бизнес-гостеприимство.

Ранее сообщалось, что во время рабочей поездки в Ростовскую область спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что регион может войти в число лидеров по развитию внутреннего туризма.