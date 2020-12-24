"По предварительным данным, 23 декабря мужчина 1995 года рождения не допущен на борт самолета, следовавшего рейсом Москва — Киров, в связи с тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения", — сказала Марковская в четверг журналистам.

По ее данным, не согласившись с этим решением, "мужчина нанес бортпроводнику удар в голову, причинив телесные повреждения".

Марковская отметила, что по факту нарушения общественного порядка на борту воздушного судна организована доследственная проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.