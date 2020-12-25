При составлении рейтинга учитывались уровень развития туристической отрасли и гостиничной структуры региона, доходность отрасли, ее вклад в экономику, развитие санаторно-курортной сферы, популярность региона у туристов, в том числе иностранных. Для оценки этих показателей авторы использовали данные Росстата по числу мест в гостиницах, доходы коллективных средств размещения, объем платных туристических услуг и услуг санаторно-курортных организаций, число граждан, размещавшихся в отелях, и число ночевок в отелях.

Туристская уникальность и привлекательность региона оценивалась по числу объектов культурного наследия и музеев, расположенных на его территории. Уровень преступности – по числу преступлений на 100 тыс. жителей, по данным МВД.

Интерес к региону в интернете позволило определить число соответствующих поисковых запросов в Яндексе, а оценка продвижения туристического потенциала регионов делалась на базе количества публикаций в СМИ с его упоминанием в приложении к туризму.

Как пояснили порталу "Интерфакс-Туризм" авторы рейтинга, в этом году они решили отказаться от оценки доли занятых в сфере туризма и гостеприимства от общего населения региона, так как последние данные Росстата по этому показателю опубликованы только за 2017 год.

В первую двадцатку рейтинга в соответствии с числом набранных баллов вошли: Московская область (119,4), Москва (118,7), Санкт-Петербург (118,4), Краснодарский край (118,1), Республика Крым (114,5), Алтайский край (108,6), Приморский край (105,2), Республика Татарстан (105,1), Республика Башкортостан (100,7), Свердловская область (98,7), Нижегородская область (96,3), Ставропольский край (94,9), Иркутская область (94,4), Самарская область (94,1), Новосибирская область (93,2), Челябинская область (91,4), Ростовская область (91,2), Тюменская область (91,1), Ленинградская область (89,8) и Пермский край (88,3).

Как пояснили авторы рейтинга, его сенсацией стало первое место Московской области, которая ни разу за 6 лет не поднималась так высоко.

"Возможно, сыграла свою роль пандемия, из-за которой жители Москвы поехали на изоляцию на свежий воздух в Подмосковье, где ограничения не были такими жесткими, а загородные отели в итоге показали лучшую заполняемость и финансовую устойчивость в этих непростых условиях. Количество размещенных граждан в отелях Подмосковья за 9 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выше среднероссийских показателей – 74% (Россия – 60,7%, Москва – 65%, Санкт-Петербург – 42%). Регион обладает еще одним козырем в данном рейтинге по сравнению со столичными городами – наличием развитой санаторно-курортной базы, которая принесла ему немало очков при подсчете баллов", — говорится в исследовании.

Также Московская область обошла прошлогодних лидеров по числу музеев и уровню преступности. Все в совокупности позволило региону в этом году стать полноправным лидером Национального туристического рейтинга-2020.

Москва, занимающая вторую строчку рейтинга, по-прежнему, обладает самой мощной гостиничной инфраструктурой в тройке лидеров: и по числу отелей, и по числу номеров, и по количеству принятых гостей.

Санкт-Петербург в рейтинге потерял один пункт и занял третье место. В этом году власти города вынуждены были вводить ограничительные меры, что негативно повлияло на турпоток.

"Краснодарский край и Республика Крым в этом году не изменили свои позиции, и находятся на 4-м и 5-м местах соответственно. Эти регионы смогли быстрее всех восстановить туристический поток, поскольку засидевшиеся на изоляции дома россияне при первой же возможности поехали на море, а закрытые границы не оставили им иного выбора. Уже в начале июля многие туроператоры заявили о 90% загрузке отелей в Крыму и Краснодарском крае до конца августа", — говорится в исследовании.

Остальные регионы в первой десятке также не изменили своих позиций.

Во второй десятке значительно улучшила свои позиция Самарская область, также входящая в Волжский кластер, переместившись с 20-го на 14-е место. Здесь загрузка отелей хоть и снизилась, но не так сильно, как в среднем по России.

По две позиции потеряли по сравнению с прошлым годом Челябинская и Ленинградская области, занявшие, соответственно, 16-е и 19-е место.

На одну ступеньку поднялась Тюменская область: заняв 18-е место, она вытеснила Тверскую область, которая в этом году не вошла в первую двадцатку.

Авторы исследования напоминают, что 2020 год стал очень тяжелым для туротрасли из-за пандемии коронавируса. По данным Росстата, доходы коллективных средств размещения (гостиниц, отелей и прочих) за 9 месяцев 2020 года составили 269 млрд рублей, что на 40% меньше, чем за тот же период прошлого года. Доходы санаторно-курортных организаций сократились на 35%.

В гостиницах с января по сентябрь размещались 28,2 млн человек, что составляет 61% от показателя прошлого года (46,5 млн). Число иностранных граждан за тот же период упало на 70%, до 2,3 млн человек.