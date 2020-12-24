"Теперь вакцина есть в руках людей, и я думаю, есть надежда... уверенность в том, что мы победим его (вирус — ИФ) к весне", — сказал Джонсон на пресс-конференции.

Премьер указал на опасность распространения нового зафиксированного в Англии штамма вируса, и на необходимость принятия жестких ограничительных мер с целью выиграть время для вакцинация престарелых жителей и уязвимых для вируса групп населения. Джонсон предупредил, что жителей Великобритании пока что ждут сложные времена.

В Великобритании массовая вакцинация от коронавируса стартовала в начале декабря. Таким образом, Великобритания стала первой из западных стран, начавшей массовую вакцинацию населения от коронавируса. При вакцинации применяется препарат Pfizer и BioNTech, эффективность которого по итогам финальных клинических испытаний достигла 95%, состоит из двух доз, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Великобритании за время пандемии выявили более 2,14 млн случаев заражения коронавирусом, более 69 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.