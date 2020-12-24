В частности, 1,9 млрд руб. будет направлено на программу субсидирования перелетов между регионами, минуя Москву (утверждена постановлением правительства №1242), следует из распоряжения, опубликованного на портале правовой информации. Первоначально на эту программу из федерального бюджета было выделено 8,35 млрд руб.

Еще 1,84 млрд руб., согласно распоряжению, направят на допсубсидирование перевозок с Дальнего Востока, в Симферополь и Калининград в рамках постановления правительства №215. На эту программу на текущий год было выделено 5,8 млрд руб.

Кроме того, 295 млн руб. будет выделено аэропортам для компенсации потерь от обслуживания воздушных судов силовых структур. В этом году Росавиация, будучи распорядителем бюджетных средств, получило на эти цели 855 млн руб. При этом аэропорты подавали заявления на общую сумму 1,056 млрд руб., сообщало ведомство в сентябре.