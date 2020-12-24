"Мы, конечно, не можем всех обязать 31 числа не работать, но обяжем свои бюджетные учреждения и организации -те, которые не задействованы в подготовке Нового года и прохождении праздников, — и рекомендуем, конечно, всем организациям, чтобы 31 числа сделали выходным днем", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"При этом, конечно, надо иметь в виду, что для значительной части городских служб, для энергетиков, для жилищно-коммунального хозяйства, для транспортников, работников здравоохранения, экстренных служб, конечно, какие там выходные? Наоборот, будет усилено дежурство, усилены работы", — сказал столичный градоначальник.

В соответствии с распоряжением Собянина, "работодателям (представителям нанимателя) и (или) использующим труд работников на территории города Москвы, установить 31 декабря 2020 года нерабочим днем с сохранением заработной платы работникам".

Накануне президент Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днём. В этом году это решение будет приниматься на уровне регионов, а в следующем году, как ожидается, будет принят федеральный закон.