Около месяца назад пользователь TikTok под ником @joellegabriella_ выложила в этой соцсети видео с российской туристкой, которая застряла в стране с марта – момента начала пандемии. Девушка сообщила, что россиянка пытается выжить на курортном острове, в том числе продавая чай местным жителям и иностранцам. В видео туристка появляется растрепанная и босиком. Уехать домой она не может.

Ролик стал вирусным и набрал свыше 3 млн просмотров.

История была встречена интернет-пользователями по-разному. Кто-то выразил сочувствие россиянке, но некоторых возмутило, что туристка приехала в Индонезию без достаточных средств на банковском счете.



"Индонезии нужно изменить требования к выдаче виз. Иностранцы безрассудно приезжают сюда, а потом становятся бродягами", — написал один из пользователей.



Другой заметил, что помогать иностранцам должны посольства их стран, и "раз туристка до сих пор не была депортирована домой, значит она этого не хотела".



Еще одного пользователя возмутило, что соотечественница в принципе беспокоится о проблемах иностранки. "В Индонезии до сих пор преклоняются перед белыми", — написал он.



Границы Бали для гостей из-за рубежа остаются закрытыми с начала пандемии. Прием иностранцев, вероятно, возобновится не раньше 2021 года.



Бали сильно пострадал от остановки международных путешествий, поскольку 60% ВВП приходится на доходы от туризма. Обычно остров посещают около 10 млн гостей в год, большинство из которых прибывают из-за рубежа.