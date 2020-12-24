"У нас с 22:00 до 23:00 (продлить — ИФ) решение уже принято, поэтому будет место и время где погулять... посмотрим до 24:00. Что касается новогоднюю ночь, понятно, что будет послабление", — сказал Денисов.

Зимой калужские парки закрываются в 22:00 мск, летом — в 23:00 мск. Это сделано для обеспечения безопасности.

Торжества в рамках проекта "Калуга — Новогодняя столица России 2021" пройдут в Калуге с 12 декабря по 9 января. Хрустальная снежинка — ее символ — была принята 7 января 2020 года у Рязани.

Определены восемь городских площадок, на которых развернутся основные новогодние мероприятия. Город будет украшен в стиле ретрофутуризма с отсылкой к космическим достижениям советской эпохи. По замыслу разработчиков концепции, это послужит развитию отечественных высоких технологий в XXI веке.

В помощь туристам в Калуге организуется сеть туристско-информационных пунктов: визит-центр ТИЦ "Калужский край" в Гостином дворе, туристический павильон на Театральной площади, туристические точки в кинотеатре "Центральный" и Инновационном культурном центре. Кроме того, к координации туристов будут привлечены волонтеры.

Почетный знак — хрустальная снежинка — будет храниться в Калуге до 9 января 2021 года.