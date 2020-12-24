"Три ключевых направления, в чем железная дорога могла бы быть полезна для туристического рынка, в том числе оздоровительного. Первое – мы ставим для себя задачу развивать чартерные перевозки в составе регулярных поездов. У нас есть понятие организованных групп туристов, детей. Сейчас хотим прийти к тому, чтобы увеличить глубину продаж до 180 суток, продавать мягкие и жесткие блоки мест и более активно сотрудничать с туркомпаниями, объектами размещения, чтобы продавать пакетные решения", — сказал он на онлайн-форуме "Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности".

Как подчеркнул Веремеев, у ФПК есть хороший опыт сотрудничества с фондом социального страхования по продаже пакетных туров с железнодорожной перевозкой. Наработанные технологии можно было бы использовать и при работе с туристическим рынком.

"Второе направление, которое мы активно развиваем – региональные туристические поезда как отдельный пункт притяжения туристов. Сегодня, уже многие знают, успешно развивается проект "Рускеальский экспресс". Мы считаем, что это становится неплохим магнитом: многие сегодня готовы поехать не просто в Карелию, но смотреть "Рускеальский экспресс", так как есть хорошие отзывы. Мы также запустили похожий поезд, который ходил между Туапсе и Гагрой, сейчас продлили его до Кисловодска. На нем можно в тур одного дня съездить в Абхазию. В этом году основное продвижение делалось для тех, кто находится в санаториях на Черноморском побережье – им предлагалась возможность разнообразить свое лечение и посетить Абхазию", — добавил топ-менеджер ФПК.

По его словам, подобные проекты прорабатываются по Байкалу, в других регионах, запущены туры одного дня по отдельным городам "Золотого кольца".

"И, безусловно еще один пункт для нас важен – это железнодорожные круизы. Этот круизный опыт был хорошо развит в советское время, когда была целая инфраструктура на железной дороге, и это позволяло людям, проводя ночь в поезде, иметь туристическую программу по различным регионам в дневное время. Была специализированная инфраструктура, специальные базы, где стояли поезда. Были специальные дома для отдыха, питания туристов на железнодорожных станциях. Эта инфраструктура была неплохо развита, а само явление было массовым. Считаем, что у него сейчас есть потенциал", — рассказал Веремеев.

Он пояснил, что круизные маршруты предлагаются по Транссибу до Владивостока, по Шелковому пути, а также маршруты на севере, связанные с Карелией, Архангельском, Великим Устюгом. По словам Веремеева, на них есть хороший спрос.

Замгендиректора также рассказал о необходимости совершенствования нормативно-правовой базы в сфере железнодорожного туризма.

"Статус туриста на железной дороге не урегулирован. Мы для себя нормативно отделить туриста от пассажира не можем. Поэтому подготовили предложения в федеральный закон об основах туристской деятельности. Чтобы статусы, которые нужны для продвижения, поддержки туристских продуктов, были урегулированы – появился и туристический поезд, и турист, и туристическая поездка по железной дороге", — подчеркнул он.

Среди основных проблем железнодорожного туризма эксперт также назвал низкий платежеспособный спрос среди некоторых групп населения и устаревание парка вагонов, которые используются для перевозок туристов. По его мнению, необходима программа государственной поддержки инвестиций в обновление такого парка.