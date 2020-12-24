"В последние дни мы наблюдаем повышение социальной активности накануне новогодних праздников. К сожалению, люди забыли о предосторожности, о необходимости соблюдать ряд ограничительных мер. Все это, разумеется, сказалось и на эпидемической ситуации", — сказал Горелов.

В четверг в России и в Москве были зафиксированы новые антирекорды по ежесуточному числу заболевших. В РФ почти 30 тысяч человек заразились COVID-19, в российской столице количество заболевших впервые с начала пандемии перевалило за 8 тысяч.

"Тем не менее можно осторожно говорить о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса", — отметил Горелов.

По его словам, "волнообразные колебания суточной заболеваемости на этом фоне вполне естественны и ожидаемы, поскольку Россия занимает большую территорию и условия распространения инфекции во всех регионах разные". "К тому же, на эпидемический процесс влияют самые разные факторы. И повторюсь, что не последнюю роль играет социальная активность населения", — пояснил Горелов.

Он призвал людей "максимально спокойно и камерно" провести новогодние праздники, чтобы не получить новый всплеск заболеваемости. "Постарайтесь без необходимости не посещать многолюдные общественные места, ограничьте количество гостей и сами по возможности воздержитесь от визитов. Вместо того, чтобы сидеть в закрытом помещении, где риск заражения существенно повышается, лучше отправиться в парк, на горку, на каток", — предложил Горелов.

При этом он напомнил о требовании соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах: на катках, в торговых центрах, в транспорте. "Ключевым моментом, указывающим на фазу эпидпроцесса, является индекс распространения. О начале стабилизации процесса говорит показатель меньше единицы. Пока мы не повсеместно достигли этого значения", — добавил он.