Россиянка Дарья Зиновьева прибыла в Бангкок с семьей. Путешественников разместили в карантинном отеле, где на пятый день им сделали ПЦР-тесты на COVID-19. Анализ туристки от 16 декабря оказался положительным.

"В 8:00 мне об этом сообщили в отеле, позвонив по телефону. В течении дня мне звонили и спрашивали, есть ли у меня симптомы, есть ли страховка, какой номер места в самолете, с кем контактировала. В 19:00 за мной приехала скорая помощь с двумя "инопланетянами" в скафандрах. Так началось мое приключение в Таиланде", — написала она в своем "Фейсбуке".

Девушка записала видео прямо из специального контейнера, куда ее поместили для безопасной транспортировки. Она назвала происходящее "фарсом" и отметила, что чувствует себя абсолютно здоровой. Ни у кого из ее членов ее семьи, с которыми она жила в одном номере, коронавирус не нашли.

В госпитале туристке сделали повторный тест на коронавирус, который оказался отрицательным. Спустя несколько дней она в третий раз сдала анализ на COVID-19, результаты которого пока не обнародованы.

"Доктор сказал, что больше никаких анализов не сдаю. Лежу, просто отдыхаю до 26 декабря, а там и у моей семьи карантин заканчивается. Они забирают меня из госпиталя, и мы, счастливые, едем в Паттайю", — написала она.

Как сообщает портал Pattaya People, нахождение россиянки в госпитале обошлось в 300 тыс. батов (750 тыс. рублей). Эти расходы должен взять на себя страховщик.

Как отмечается, пока Дарья находилась в госпитале, ее семье запретили посещать прогулочную площадку, специально оборудованную на крыше карантинного отеля. Их также предупредили, что могут продлить двухнедельный срок обязательной изоляции.

"Своей историей я хочу предупредить других туристов, собирающихся в Таиланд, где необходимо провести изоляцию в карантинном отеле. Оказывается, вывод по итогам исследования на COVID-19 делают не только в самой клинике, но и в некой правительственной организации здравоохранения – их мнения порой разнятся", — сообщила туристка.

Ранее Таиланд возобновил безвизовый въезд для россиян на срок до 30 дней. Тем не менее, перед вылетом необходимо оформить сертификат о въезде на сайте посольства страны в РФ и соблюсти ряд других формальностей.

При въезде в страну помимо паспорта и свидетельства о въезде (COE) путешественникам понадобится бронь отеля для карантина с подтверждением оплаты, страховка на сумму не менее $100 тыс., покрывающая все расходы на медицинское лечение, включая COVID-19, справка о разрешении на перелет (Fit to Fly), выданная не более чем за 72 часа до отправления, справка с результатом ПЦР-теста об отсутствии COVID, выданная также не более чем за 72 часа до вылета. Обе справки должны быть на английском языке или русском языке с нотариально заверенным переводом на английский.