"Возобновляется (рабочая — ИФ) группа по созданию национального парка "Терский берег". Принято решение не беспокоить местных жителей и сделать так, чтобы населенные пункты не входили в территорию национального парка", — сказал Суткайтис на пресс-конференции Баренц-отделения WWF, посвященной итогам работы в 2020 году.

Суткайтис добавил, что в ближайшее время планируется "возобновление переговорного процесса". В частности, экологи вместе с Минприроды Мурманской области и комитетом по туризму Мурманской области будут вести работу с сельскохозяйственным рыболовецким кооперативом "Всходы коммунизма". Кооператив находится в селе Варзуга и имеет рыболовецкие участки на одноименной семужьей реке. Главная цель переговоров — определение границ будущего нацпарка.

В мае 2019 года заместитель губернатора Мурманской области (в настоящее время глава администрации Мурманска) Евгений Никора сообщал, что работы по зонированию будущего нацпарка "Терский берег" в Заполярье завершатся к 1 сентября 2019, а затем в федеральное правительство должна была быть представлена дорожная карта по созданию нацпарка.

Экологи отмечали, что территория реки Варзуги важна как с точки зрения обитания краснокнижных видов, так и с точки зрения исторического наследия. В WWF сообщали, что численность семги в Варзуге сокращается под воздействием браконьеров и неконтролируемых туристических сплавов по реке: в 2004 году она составляла 70 тыс. экземпляров, в 2014 году — 18 тыс. экземпляров, в 2016 году — 10 тыс. экземпляров.

Вместе с тем, ученые из Полярного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО, Мурманск) высказывали опасения, что даже статус нацпарка не поможет искоренить главную угрозу для семужьего стада Варзуги — браконьерство.

При проектировании "Терского берега" также решался вопрос, войдет ли в состав нацпарка территория поморского села Кузомень и кузоменской пустыни на площади 1,6 тыс. га. Пустыня возникла в середине XIX века во время интенсивного освоения терского побережья Белого моря. Пески распространяются и угрожают Кузомени, в частности, разрушается правый берег реки Варзуга, некоторые сельские постройки уже ушли в воду. Усилиями экологов и волонтеров подвижные пески пытаются остановить высаживанием деревьев.

Как сообщалось, в Мурманской области в связи с критической ситуацией, сложившейся из-за сокращения запасов атлантического лосося в реке Варзуга, в июне 2018 года приступили к решению вопроса преобразовании действующего регионального заказника "Варзугский" в новый национальный парк "Терский берег".

В 2015 году был введен десятилетний мораторий на сплав по реке Варзуга с 15 июля и до ледостава. Соответствующие правки были внесены в положение Варзугского заповедника для снижения антропогенной нагрузки и эффективного сохранения среды обитания и путей миграции рыбы.