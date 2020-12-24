"В январе-ноябре плательщиками курортного сбора стали более 272 тыс. отдыхающих, объем доходов бюджета края от уплаты курортного сбора составил 149,7 млн рублей, на весь 2020 год предусмотрено 199,16 млн рублей плановых поступлений. За весь период проведения эксперимента от уплаты курортного сбора поступило 627,6 млн рублей", — сказал министр.

Он отметил, что за счет этих средств в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод уже построено, отремонтировано и восстановлено 29 объектов курортной инфраструктуры.

"Курортная инфраструктура в регионе значительно преображается. Курортные парки, терренкуры, зоны отдыха приобретают новый привлекательный вид, что способствует увеличению посещаемости городов-курортов Кавказских Минеральных Вод", — подчеркнул Трухачёв.

Взимать курортный сбор на Ставрополье начали с 1 мая 2018 года. Доходы от сбора направляют на восстановление курортной инфраструктуры, благоустройство парков и скверов. Эксперимент продлится до конца 2022 года.

Как сообщалось, санатории по решению правительства РФ не могли принимать отдыхающих с 28 марта до 1 июня. Эта мера была принята для предотвращения распространения коронавируса.

С 1 июня в регионе разрешили начать работу санаторно-курортным учреждениям, имеющим лицензию на медицинскую деятельность. В настоящее время большинство санаториев возобновили работу.

Санаторно-курортный комплекс Ставрополья включает 124 санаторно-курортных организации, большинство из них находятся Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках, и Железноводске. В городах-курортах эта отрасль является градообразующей.