"В связи с благоприятными погодными условиями курорт "Роза Хутор" откроет горнолыжный сезон, как и планировалось, 25 декабря. На первом этапе для катания будут доступны 50 километров трасс", — рассказали в пресс-службе.

По словам собеседника, в ходе подготовки к сезону были расширены некоторые трассы — на пересечении "Змейки" и "Виража" в районе отметки 1600, "Явор" на пересечении со "Сторожкой" и "Явором 2".

"Для гостей со снаряжением будут работать канатные дороги: "Олимпия", "Заповедный лес", "Кавказский Экспресс", "Стрела", "Сказка", "Кабан", "Шале", "Дриада", "Тундра", "Крокус", "Эдельвейс", волшебные ковры на учебном и детском склонах. Впервые гости курорта смогут воспользоваться новой канатной дорогой – "ВерОникой". Запуск нового подъемника с отметки 2320 метров над уровнем моря на Южный склон, безусловно, является главным событием этого зимнего сезона. Она способна перевозить 2400 человек в час", — сообщили в пресс-службе курорта.

Кроме того, в новом сезоне на курорте продолжат работать такие популярные аттракционы на свежем воздухе как родельбан, высокогорные качели и др. Отдыхающие смогут также посетить этнографический парк "Моя Россия", Музей Археологии, Хаски-хутор, Оленью ферму и др.

В пресс-службе сообщили, что 26 декабря на курорте по традиции отметят "День Роза Хутор".

"Вся программа построена с учетом действующих в крае ограничений. Все мероприятия пройдут на открытом воздухе, что позволит соблюдать все меры предосторожности, в том числе социальную дистанцию", — подчеркнули в пресс-службе.

Там также добавили, что с 28 декабря гостям "Роза Хутор" предложат новогодние развлечения. Праздничное настроение гостям курорта в течение новогодних каникул обеспечат иллюминация, уникальные лазерные шоу с проекцией на здание Ратуши, выступления уличных оркестров и красочные фейерверки.

Сильный снегопад начался в Красной Поляне 21 декабря. За три дня выпало около 30 см снега, что позволило лыжным курортам поселка открыть сезон. Первым в Сочи в четверг открылся горнолыжный сезон на Курорте Красная Поляна в горной долине "Цирк-2". На этой неделе также откроет катание курорт "Газпром".