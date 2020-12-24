"Порядка 40 санаторно-курортных организаций разработали и внедрили свои программы восстановления после коронавируса. Конечно, это не специфическая реабилитация, потому что болезнь пока еще мало изучена. Но все, что касается дополнительной диагностики, процедур, направленных на восстановление дыхания, тренировку легких, укрепление иммунитета, — все это есть", — сказал он на онлайн-форуме "Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности".

Волченко отметил, что Крым исторически был курортом, где лечили прежде всего заболевания дыхательных путей. "Поэтому мы возлагаем серьезные надежды на развитие этого направления, которое очень нужно стране", — заключил он.

Ранее Ростуризм сообщил, что в 2021 году хочет включить в программу кешбэка на туры по России все санатории, включая те, которые не находятся в реестре классифицированных отелей. Таким образом, россияне смогут отправиться на лечебный отдых со скидкой.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), Россия остается мировым лидером в сфере санаторно-курортного лечения: в стране действуют почти 1800 профильных учреждений общей емкостью почти 430 тыс. мест.