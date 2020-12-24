Цена продажи не указывается.

Здание было построено в 1873 году, его площадь составляет 4,344 тыс. кв. м. Высота здания — пять этажей, включая один подземный. Текущее назначение объекта — общественно-деловое.

Покупатель планирует приспособить здание под апартаменты бизнес-класса с коммерческой инфраструктурой на первом этаже.

В настоящее время в портфеле компании "Отели Северной Пальмиры" — шесть отелей в разных частях Санкт-Петербурга.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО создано в августе 2016 года, его единственным владельцем является Иван Смирнов. Выручка компании в 2019 году составила 7 млн 575 тыс. рублей, чистая прибыль — 848 тыс. рублей.