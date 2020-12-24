"Одна из мер поддержки отрасли, которую мы запустили в этом году, — туристический кешбэк, возврат частичный стоимости приобретенной турпутевки. В этом проекте участвовали и санаторно-курортные предприятия разных регионов страны. Достаточно высок спрос – если по типам поездки смотреть, то санатории вошли в топ-3 того, что было приобретено в рамках кешбэка. И средний чек был самый высокий, и продолжительность пребывания была в среднем 9 дней. И мы понимаем, что очень хочется расширить эту меру", — сказала она на онлайн-форуме "Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности".

По словам Лысенковой, в первой и второй волне продаж участвовали только санатории, которые находятся в реестре классифицированных отелей и не участвовали те, которые не классифицированы.

"И мы сейчас прорабатываем кешбэк на следующий год, ходатайствуем о том, чтобы вошли все санаторно-курортные предприятия, потому что мы видим спрос, мы видим, как этот входящий денежный поток, стимулированной такой мерой, может позволить предприятиям получить больше туристов в определенный промежуток времени", — подчеркнула представитель Ростуризма.

По ее словам, второй мерой поддержки санаториев стало их участие в конкурсе на гранты для развития туристической инфраструктуры. Она сообщила, что санаторно-курортные организации приняли активное участие в конкурсе.

"Если выделить направления грантов — это обеспечение доступной среди, совершенствование санаторно-курортной базы для людей с ограниченными возможностями. Второе – это детская инфраструктура, инфраструктура детских развлечений и точек притяжения. Третье – это треки, терренкуры прогулки, спортивная, уличная инфраструктура. Мы надеемся, что уже в следующем году туристы смогут почувствовать это обновление инфраструктуры", — добавила Лысенкова.

По данным Российского союза туриндустрии, Россия остается мировым лидером в сфере санаторно-курортного лечения: в стране действуют почти 1800 профильных учреждений общей емкостью почти 430 тыс. мест.

Как сообщалось, правительство РФ выделило на грантовую поддержку проектов в сфере туризма 1,2 млрд рублей. Заявки принимались с 22 сентября по 8 октября. Всего было подано более 4 тыс. заявок со всей страны. Победителями стали 474 проекта, они получат деньги уже в этом году.