"Инвестсоглашения все заключены, земля выделена. Строительство, скорее всего, начнется в первом квартале. Инвестор занимается проектированием, игорная зона будет в Кацивели, с краю поселка, мешать никому не будет. Уверен, что в том числе это будет источником доходов бюджетов различных уровней", — сказал Аксенов на ежегодной пресс-конференции в четверг.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин летом 2014 года поручил создать игорную зону в Крыму. Власти республики выбрали участок в 2018 году — земля находится в районе поселка Кацивели, расположена за пределами населенного пункта, как требует федеральное законодательство. В октябре 2019 года было подписано распоряжение о создании на юге Крыма игорной зоны "Золотой берег", ее площадь составит более 146,8 тыс. кв. метров.

В декабре 2019 года стало известно, что реализацией проекта займется ООО "Управляющая компания инфраструктурных проектов" (УКИП), объем инвестиций составит более 3 млрд рублей. Работы были запланированы на 2020-2023 годы.

УКИП в ноябре 2018 года попала в санкционный список Минфина США за покупку активов в Крыму, российский статус которого Запад не признает. В частности, ООО купило летом прошлого года в целом за 1,5 млрд рублей акции крымских санаториев "Мисхор", "Дюльбер" и "Ай-Петри", которые ранее находились в госсобственности. Затем была создана сеть санаториев "Курорты Крыма", куда вошли приобретенные объекты.

По данным пресс-службы компании, она сейчас реализует крупный инвестпроект на территории бывшего санатория "Жемчужина". Кроме того, УКИП открыла в 2019 году пятизвездочный бутик-отель "Дача Рахманинов" на юге Крыма.

На аукционе в 2018 году УКИП купила 100% акций телекоммуникационного оператора АО "Крымтелеком" за 998 млн рублей.