"В состав экскурсионных турпакетов для иностранных и российских туристов уже включены маршруты и объекты, связанные с жизнью Александра Пушкина, Федора Достоевского, Льва Толстого, Владимира Набокова и других знаменитых соотечественников. Туроператор также работает над созданием коллекции артефактов, связанных с творческими биографиями знаменитых личностей", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе "Интуриста".

Там добавили, что в компании было принято решение о приобретении на торгах аукционного дома "Литфонд" оригинала первого издания сборника прозы Александра Пушкина.

"Пушкин – пожалуй, один из самых известных путешественников XIX века. Вся жизнь поэта состояла из различных поездок, он проехал более 34 тыс. километров, большинство из которых пришлись на путешествия по территории России. Пушкин побывал на Кавказе и в Молдавии, в Крыму и на Волге, в оренбургских и псковских губерниях, в Грузии и на территории сегодняшней Турции. Тема дороги и путешествий проходит через все творчество поэта", — отметили в пресс-службе.

В "Интуристе" уточнили, что во время экскурсионных программ, связанных с посещением пушкинских мест, туристы смогут узнать, как, куда и когда путешествовал великий поэт, и как это отразилось на его творчестве.

"Мы плотно работаем над развитием российского турпродукта, как для внутреннего, так и въездного рынков. В этой связи нам кажется логичным, что Россию для иностранных гостей в программах продвижения будут представлять знаменитые путешественники прошлого, поэты и писатели, чьем имя не нуждается в отдельном представлении", — цитирует пресс-служба гендиректора туроператора Виктора Тополкараева.