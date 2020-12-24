"Профильный комитет РСТ направил в Ростуризм предложение провести два этапа акции кешбэка в 2021 года с середины января по апрель и с 15 октября по 20 декабря 2021 года. Эти даты станут самыми непростыми с точки зрения продаж и загрузки объектов размещения в следующем году. К низкому сезону и традиционному падению продаж в этот период на 20-25% добавится проблема низкого спроса на фоне сокращения доходов туристов, а также возможные ограничения в регионах, из-за которых невозможен экскурсионный и детский туризм в период школьных каникул", — сказал он.

По словам Уманского, в этой ситуации чрезвычайно важен скорейший перезапуск программы.

"Наибольший эффект от кешбэка в 2020 году в низкий сезон почувствовали региональные санаторно-курортные учреждения и объекты размещения. Распродажа туров привела к повышению загрузки до 80%, а спрос на региональный продукт вырос на 50%. У туристов оказались востребованы загородные отели, качественные базы отдыха и пансионаты, куда можно добраться на собственном автомобиле и работать удаленно", — сказал эксперт.

Он напомнил, что на фоне проведения распродажи туров с кешбэком взрывной рост показали и некоторые немассовые направления. Так, в топ-5 по продажам попали Башкирия, Тюменская, Челябинская и Курганская области. На их долю пришлось 7% продаж. Второй этап акции также значительно увеличил турпоток в Среднюю полосу России. Доля продаж туров в регион составила – 6%.

Уманский рассказал, что, если в первом этапе распродажи участвовали 480 турагентств, а ко второму этапу их число выросло до рекордных 2,7 тыс.

Программа кешбэка на туры по России реализована Ростуризмом для поддержки пострадавшего от пандемии коронавируса внутреннего туризма, правительство выделило на ее проведение 15 млрд рублей. Первый этап распродажи прошел с 21 по 28 августа, второй – с 15 октября по 5 декабря. В рамках акции можно было приобрести туры или размещение в отелях продолжительностью от двух ночей без ограничений по стоимости тура и получить 20% потраченной суммы обратно.

По данным Ростуризма, в рамках двух этапов программы кешбэка туристы потратили на путешествия по России 6,5 млрд рублей и получили обратно от государства 1,2 млрд рублей, в акции приняли участие 300 тыс. человек. Продажи туроператоров благодаря акции выросли на 40%, а гостиниц – на 15-20%.

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции 17 декабря сообщил, что оставшиеся от программы кешбэка средства не будут перераспределены на другие цели, они будут использованы в следующем году также на развитие туризма. Глава Ростуризма Зарина Догузова позже заявила, что программа кешбэка будет продолжена в 2021 году.