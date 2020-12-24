Она продлится до 11 апреля 2021 года.

Основу выставки составляют работы представителей династии Брейгелей. В экспозиции — произведения Питера Брейгеля Младшего, Яна Брейгеля Старшего и Яна Брейгеля Младшего. Также будут представлены работы их современников — фламандских и голландских авторов.

Всего посетители смогут увидеть 70 произведений, которые выполнены в технике масляной живописи на дереве, на меди или холстах.

"Некоторые работы уже были представлены в крупных федеральных и зарубежных музеях, большую часть работ российская публика увидит впервые", — рассказали ранее в Минкультуры Подмосковья.

Константин Мауергауз приобретал произведения на Sotheby's, Christie's и других аукционах, а также в частных галереях.

"Творчество старых мастеров никогда еще столь обширно не представлялось в Новом Иерусалиме. Мы давно подходили к этой теме и рады, что удалось раскрыть ее настолько полно. Это не первый опыт, когда музей "Новый Иерусалим" делает большой выставочный проект с работами из частных коллекций. Такое сотрудничество всегда дарит встречи с недоступными произведениями, которые нельзя в любое время увидеть в музее. В этом их особенная ценность", — отметил генеральный директор музея "Новый Иерусалим" Василий Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба Минкультуры Подмосковья.