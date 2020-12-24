"Запрещено проведение массовых сцен с участием зрителей в ходе зрелищно-массовых мероприятий, в том числе праздничных. Приостановлена деятельность объектов, предназначенных для развлечения и досуга (за исключением кинотеатров), в том числе предприятий общественного питания, если эти объекты расположены в торгово-развлекательных центрах и не имеют отдельного входа для посетителей. В период с 28 декабря по 14 января в Ростовской области приостановлена работа аквапарков", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в постановлении также обозначен запрет на осуществление образовательных программ дополнительного образования для детей в этот же период, разрешены только дистанционные занятия.

Предприятия общественного питания Ростовской области в период новогодних праздников могут работать с 10:00 до 22:00, однако на территории вокзалов, аэропортов, автозаправочных станций или ведомственных столовых точки общепита могут работать в остальные часы. Исключение также действует для тех, кто занимается доставкой заказов и обслуживанием на вынос.

Также в документе прописаны условия проведения корпоративных или иных торжественных мероприятий в новогодний период. Теперь каждый из гостей должен иметь при себе отрицательный результат теста на коронавирус, полученный не более 72 часов до начала мероприятия.

Ранее сообщалось, что жители Ростовской области смогут посетить новогодние корпоративы со справкой об отсутствии коронавируса. С 25 декабря в регионе запрещается проведение любых мероприятий, включая праздничные корпоративы на предприятиях всех форм собственности. Объекты питания могут оказывать услуги по проведению корпоративов, но с жесткими ограничениями.